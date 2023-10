Lo Spid per attivare la SIM o cambiare operatore, via libera da Agcom

SPID per cambiare SIM e operatore telefonico: approvato dall'Agcom. Ecco come funziona

Da oggi, grazie all'identità digitale, attivare una nuova SIM con un numero di telefono o cambiare operatore telefonico sarà più rapido e senza complicazioni. L'Agcom, nell'ultima riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 27 settembre 2023, ha aperto le porte all'uso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), della Carta d'Identità Elettronica (CIE) e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per semplificare le procedure di attivazione e cambio SIM, incluso il trasferimento del proprio numero.

Ma non è solo una questione di velocità e comodità: l'identificazione attraverso questi sistemi digitali aumenta notevolmente la sicurezza, riducendo il rischio di frodi. SPID, CIE e CNS garantiscono la validazione di tutte le informazioni relative all'identità digitale del richiedente, rappresentando un'alternativa efficace alla tradizionale acquisizione di documenti tramite video o fotografia (come carta d'identità e codice fiscale) da parte degli operatori telefonici. Con CIE o SPID, è possibile avere la certezza che l'identità anagrafica sia autentica e incontestabile.

Questo importante passo avanti è il risultato di un impegno costante verso la semplificazione delle procedure burocratiche e la promozione dell'identità digitale come strumento di sicurezza nell'era dell'informazione. Grazie al supporto dell'Agcom, gli utenti possono ora godere di un processo più rapido e sicuro quando si tratta di attivare una nuova SIM o cambiare operatore telefonico.

La procedura è incredibilmente agevole. Quando si desidera attivare una nuova SIM o passare a un nuovo operatore, è sufficiente utilizzare il proprio SPID, CIE o CNS per l'identificazione digitale. Gli utenti non dovranno più preoccuparsi di inviare documenti cartacei o attendere lunghe verifiche, poiché l'identità sarà confermata digitalmente e in modo immediato.

Un futuro più semplice e sicuro

Questo cambiamento rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui le procedure burocratiche saranno meno gravose e i servizi saranno sempre più orientati verso l'identità digitale. Il nostro modo di comunicare e gestire le nostre informazioni sta diventando sempre più digitale, e l'Agcom sta rispondendo a questa evoluzione con una soluzione che offre più sicurezza e facilità.

In sintesi, grazie all'approvazione dell'Agcom, l'utilizzo di SPID, CIE e CNS semplifica notevolmente le procedure di attivazione e cambio SIM, garantendo al contempo una maggiore sicurezza. Questa iniziativa segna un passo importante verso un futuro in cui le identità digitali diventeranno lo standard, semplificando la vita di tutti noi.