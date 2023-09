Logistica, Amazon aumenta lo stipendio ai dipendenti

Amazon dal primo ottobre aumenterà a 1.764 euro la retribuzione iniziale lorda per gli addetti alla logistica

Amazon annuncia un aumento dello stipendio per i lavoratori che hanno un contratto nel settore della logistica a partire dal primo ottobre. In Italia la retribuzione lorda iniziale salirà quindi a 1.764 euro, pari a un aumento del 21% e dell'8% rispetto al quinto livello del contratto collettivo nazionale di settore. La revisione annuale degli stipendi, riporta Il Sole24Ore, è considerato cruciale da Amazon per garantire una retibuzione competitiva per i dipendenti e contenere l'elevato turn over nella logistica.

Amazon dal 2011 ha investito 12,6 miliardi di euro in Italia e ha assunto 18mila dipendenti a tempo indeterminato (4mila nel 2022) nei suoi circa 60 centri logistici distribuiti in tutta la Penisola. Oltre allo stipendio i dipendenti possono contare su un welfare con inclusi sconti sugli acquisti su Amazon.it e un'assicurazione sanitaria integrativa.

Amazon poi tiene in grande conto il ruolo della formazione e con il programma Career Choice copre fino al 95% del costo delle tasse scolastiche e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in settore specifici frequentando corsi professionali per un importo fino a 8mila euro in 4 anni.