Lombard Odier, il team si aggiorna: Porcherot nominato nuovo Managing partner

Lombard Odier, il team si allarga: Jean-Pascal Porcherot eletto nuovo Managing partner

Jean-Pascal Porcherot diventerà Managing Partner di Lombard Odier a partire dal 1° gennaio 2022. Jean-Pascal Porcherot assumerà il ruolo di responsabile di Lombard Odier Investment Managers (LOIM), la divisione di asset management del gruppo, e continuerà a dirigere LOIM insieme a Nathalia Barazal. La sua sede rimarrà a Ginevra.

Jean-Pascal Porcherot è entrato nel gruppo nel 2009 e si è occupato principalmente dello sviluppo delle strategie di investimento alternative di LOIM. È stato nominato CEO della sua attività di hedge fund (1798 Alternatives) nel 2015. Sotto la sua guida, il brand 1798 è diventato il simbolo di un'offerta di hedge fund specializzata e differenziata per i clienti.

"Siamo lieti di accogliere Jean-Pascal come Managing Partner. Porcherot incarna pienamente i valori di Lombard Odier", ha dichiarato Patrick Odier, Senior Managing Partner. "La sua riconosciuta competenza in materia di investimenti, la sua visione strategica e la sua esperienza professionale hanno contribuito notevolmente allo sviluppo del Gruppo negli ultimi 10 anni e completerà naturalmente la partnership dello Studio".

Jean-Pascal Porcherot si è distinto per la sua carriera in alcune delle principali istituzioni bancarie e finanziarie internazionali come J.P. Morgan e Lazard Frères. Prima di entrare in Lombard Odier, è stato amministratore delegato presso Deutsche Bank. Di nazionalità francese, nato nel 1971, Jean-Pascal Porcherot ha conseguito un master in mercati finanziari presso l'Università Pierre e Marie Curie. Ha anche una laurea in ingegneria presso l'École Nationale Supérieure des Télécommunications di Parigi.

"Sono onorato di diventare Managing Partner e di contribuire al successo a lungo termine del gruppo. I valori, l'indipendenza e la volontà di Lombard Odier di incorporare la sostenibilità nella loro filosofia di business e di investimento rappresentano una proposta unica per i clienti" ha dichiarato Jean-Pascal Porcherot.

A partire dal 1° gennaio 2022, i Managing Partner di Lombard Odier saranno Patrick Odier, Hubert Keller, Frédéric Rochat, Denis Pittet, Annika Falkengren, Alexandre Zeller e Jean-Pascal Porcherot, e rappresentano fino alla settima generazione di banchieri, proprietari e dirigenti dello Studio.