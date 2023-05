Lufthansa, volano i ricavi (+40%). I viaggi estivi spingono i conti della compagnia aerea

Lufthansa, i viaggi estivi spingono i conti della compagnia aerea

Lufthansa torna in carreggiata. La maggior compagnia aerea tedesca ha registrato ricavi per 7,02 miliardi di euro per i tre mesi fino alla fine di marzo, in aumento del 40% su base annua grazie alle forti prenotazioni per i mesi estivi.

Da inizio anno, Lufthansa ha trasportato 22 milioni di passeggeri, rispetto ai 13 milioni dello scorso anno, portando la capacità al 75% dei livelli pre-pandemia.

"La domanda costantemente forte ci dà fiducia per i prossimi mesi", ha affermato il direttore finanziario, Remco Steenbergen, citato nel comunicato dei conti. "La stagione dei viaggi estivi fornirà un contributo importante al raggiungimento dei nostri obiettivi per il 2023", ha aggiunto.

Il gruppo ha registrato una perdita netta trimestrale di 467 milioni di euro, in calo rispetto ai 584 milioni di euro del primo trimestre dello scorso anno, mentre la perdita rettificata di Lufthansa al lordo di interessi e imposte si è ridotta a 273 milioni di euro rispetto ai 577 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.

Gli analisti avevano previsto un fatturato di 7,54 miliardi di euro su una perdita netta di 289 milioni e una perdita Ebit rettificata di 254 milioni, secondo un consenso fornito dalla società. Secondo il gruppo, i costi per espandere le operazioni di volo in estate e diversi scioperi negli aeroporti tedeschi negli ultimi mesi hanno pesato sui risultati.