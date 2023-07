Luigi, Galliani e Confalonieri esclusi dal testamento di Berlusconi

Luigi Berlusconi, Adriano Galliani e Fedele Confalonieri esclusi dal testamento di Silvio: i motivi





Il figlio Luigi, l’amico “di crociera” Fedele, il compagno di mille trionfi sportivi Adriano: alla lettura del testamento di Silvio Berlusconi si notano subito tre grandi mancanze. La prima riguarda l’ultimo genito del Cavaliere, che non viene menzionato insieme agli altri fratelli nell’addendum che l’ex premier aveva redatto lo scorso anno durante il suo primo ricovero al San Raffaele. Gli altri due sono di Adriano Galliani e di Fedele Confalonieri. In particolare, in quella lettera, che dispone le donazioni da 100 milioni al fratello Paolo e a Marta Fascina e di 30 milioni a Marcello Dell’Utri, manca il nome del figlio Luigi. Perché?

Il testamento di Silvio Berlusconi

Una dimenticanza? Difficile crederlo, anche perché la lettera è stata vergata di fronte a testimoni (la stessa Fascina e il notaio Arrigo Roveda) ed è improbabile che nessuno avrebbe alzato il ditino per dire “occhio che stai scordando un figlio”. Dunque come va letta la mancanza di Luigi? Intanto, come un segnale – conclamato dalla scelta di rendere Marina e Pier Silvio i veri “domini” di Fininvest – che per i figli di secondo letto si era scelta già da tempo una strada diversa. D’altronde, la deludente esperienza di Barbara al Milan insegna che forse è meglio separare affetti e business.

Da tempo il più piccolo dei figli Berlusconi si è messo in attività alternative, investendo in società innovative e di fatto divenendo, più che un manager, un imprenditore. Certo è facile pensare che l’assenza tra i destinatari della lettera non abbia fatto piacere. E apre una domanda: che nel periodo antecedente la malattia del Cav. il rapporto con il figlio si sia incrinato per qualsiasi motivo?