Permira si toglie le scarpe: offerti 2,5 miliardi per Golden Goose

Lusso, Permira valuta la cessione di Golden Goose

È ufficiale: la private equity Permira sta valutando la possibilità di cedere il marchio delle sneakers di lusso Golden Goose, che aveva acquistato a giugno 2020 dal fondo Carlyle per 1,28 miliardi di euro, che aveva mantenuto solo una quota di minoranza. Come rivela Bloomberg, la cifra dell’offerta supera i 2,5 miliardi per cui, in termini di investimento, sarebbe un ottimo affare. Peraltro la plusvalenza possibile è indicata in 1,2 miliardi, nel caso si concretizzasse la vendita.

Tuttavia, non è l’unica opzione sul tavolo, è in fase di valutazione anche l’opzione Ipo per il futuro del marchio veneziano ribattezzato “la lepre del lusso”. In poco più di vent’anni infatti, Golden Goose è riuscita a “sganciarsi” dall’esclusività del mercato delle sneakers di lusso per ampliare il proprio business al total look. E vanta una presenza internazionale: Europa, Asia e Stati Uniti; non a caso, è il brand di sneakers preferito dalle star Selena Gomez e Taylor Swift. L'azienda ha un fatturato di circa 500 milioni di euro e un utile di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti di 150 milioni di euro.