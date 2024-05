Lusso, Lvmh rafforza la partnership commerciale con la cinese Alibaba

Lvmh si rafforza in Cina grazie alle tecnologie cloud di Alibaba

Lvmh sta intensificando la sua presenza nel mercato cinese attraverso una partnership strategica con Alibaba, il gigante dell'e-commerce. Una mossa che riflette l'ambizione del gruppo francese di ampliare la sua influenza nel settore del lusso, sfruttando le tecnologie avanzate offerte da Alibaba, in particolare nel campo del cloud computing e dell'intelligenza artificiale (AI).

La partnership rafforzata consentirà al colosso diretto da Bernard Arnault di accedere a una serie di innovazioni basate sull'IA, mirate a migliorare l'esperienza di vendita sia nei negozi fisici che online, attraverso la piattaforma di e-commerce Tmall.

In realtà il gigante francese del lusso aveva già iniziato a integrare le capacità dell'intelligenza artificiale di Alibaba cloud nei suoi processi operativi, utilizzando strumenti come Qwen per migliorare la comunicazione linguistica e Model Studio per la creazione di modelli AI. D'altra parte Lvmh, con oltre 30 marchi presenti in Cina e nel Sud-Est asiatico come Sephora Apac e Dfs, ha hià una presenza consolidata sul territorio cinese, ma ora, con una partnership estesa per altri cinque anni, riflette l'impegno a lungo termine del gruppo nel mercato cinese e la volontà di continuare a innovare e adattarsi alle esigenze dei consumatori locali.

Alibaba, dal canto suo, si dice entusiasta di supportare Lvmh nella sua missione di trasformare l'esperienza di shopping di lusso, offrendo le proprie tecnologie all'avanguardia nel cloud computing e nell'AI. Questa collaborazione ha già portato a significativi miglioramenti nell'esperienza di vendita al dettaglio per i clienti di Lvmh, compresi i consumatori cinesi su Tmall.