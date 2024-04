Lvmh, ricavi in frenata nel primo trimestre del 2024: 20,7 miliardi di euro

Lvmh, chiude il primo trimestre 2024 con ricavi a 20,7 mld (-2%)

Nei primi tre mesi del 2024 Lvmh ha registrato ricavi per 20,69 miliardi di euro in flessione del 2% ma in crescita del 3% a livello organico.

Il peggior andamento è stato segnato nel settore Wines & Spirits che ha registrato un calo organico dei ricavi pari al 12% con una flessione in particolare delle vendite di champagne che riflette la normalizzazione dopo il boom della domanda post-Covid. I Perfumes & cosmetics sono invece saliti del 3% a 2,18 miliardi. Molto forte l’andamento di Sephora, che ha così trainato la categoria Selective retailing del 5%. Frena anche la divisione Watches & jewelry, in flessione del 5% a 2,46 miliardi di euro.

"Nonostante un contesto geopolitico ed economico che rimane incerto -spiega la società in una nota- Lvmh ha avuto un buon inizio dell’anno. Europa e Stati Uniti hanno registrato una crescita a valuta e aree di consolidamento costanti nel corso del trimestre. Il Giappone ha registrato una crescita dei ricavi a due cifre, mentre il resto dell'Asia riflette la forta crescita della spesa dei clienti cinesi in Europa e Giappone".