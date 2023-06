Lusso, altro che crisi e inflazione. È boom di richieste di immobili: +9%

Immobili di lusso, il segmento rappresenta il 2,3% del mercato italiano

Di pari passo con la domanda delle nuove costruzioni a Firenze va quella di immobili di pregio, che registra un aumento del +9% (2022) rispetto al pre-Covid. L’offerta complessivamente cresce tanto che il segmento rappresenta ormai il 2,3% del mercato complessivo in Italia. Parallelamente scendono i tempi di permanenza sul mercato – di norma più lunghi rispetto agli immobili standard – che si accorciano di ben due mesi e fanno registrare un Time to sell di 6,7 mesi.

Questi alcuni dei risultati emersi nel nuovo Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare, in partnership con LuxuryEstate.com, portale internazionale leader negli immobili di lusso. L’analisi è stata effettuata mantenendo i tre diversi livelli di prestigio individuati: Extra, Large e Small, che esplicitano le possibili combinazioni di superficie, prezzo al metro quadro e prezzo totale degli immobili su tutto il territorio italiano.