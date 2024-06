Lvmh acquisisce gli orologi L'Epée. Poi l'investimento del patron Arnault

Lvmh-Arnault, scossa al mondo della moda con due importanti investimenti

Lvmh e il suo fondatore Bernard Arnault smuovono il mondo della moda con due investimenti. La famiglia più ricca di Francia (e per un certo periodo del mondo), ha acquisito una quota del marchio del lusso Richmont. Secondo recenti voci di corridoio, l’investimento sarebbe parte di un ampio portafoglio dedicato ad aziende quotate in borsa.

La mossa di Arnault è stata ben vista dai mercati. Il titolo di Richemont, infatti, ha registrato un significativo incremento del 2,74% a 114,35 franchi alla Borsa di Zurigo, in una giornata altrimenti dominata da un trend negativo (-0,58%).

L'articolo di "Bloomberg Businessweek" sottolinea che la partecipazione di Arnault in Richemont non prelude a una scalata, dato che il gruppo svizzero è controllato dalla famiglia Rupert, che detiene il 51% dei diritti di voto con soltanto il 10,2% del capitale.

Sembra che l'acquisto di Arnault sia motivato da una grande ammirazione per Richemont, anche se alcune sue dichiarazioni passate suggeriscono ulteriori possibili interpretazioni. A gennaio, per esempio, Arnault aveva affermato di essere pronto a supportare Rupert nel mantenere l'indipendenza dell'azienda.

Contestualmente all'ingresso di Arnault in Richemont, LVMH ha annunciato l'acquisizione di Swiza, azienda proprietaria di L'Epée 1839, marchio noto per la produzione di orologi di alta gamma.

L'acquisizione dimostra l'impegno di LVMH nel preservare l'artigianalità storica, garantendone la continuità e lo sviluppo. L'Epée 1839, fondata nel XIX secolo da Auguste L'Epée e situata a Delémont nel Giura svizzero, ha una storia lunga 185 anni nel settore orologiero, specializzandosi inizialmente in componenti per orologi e carillon, per poi evolversi nella produzione di orologi da viaggio e di prestigio nel XX secolo.