Lvmh vola in Messico. Da partneship con Gallardo nasce Volcàn De Mi Tierra

Lvmh, tequila: il Gruppo francese di Arnault si espande e arriva fino in Messico per far partire una collaborazione con la famiglia Gallardo. Volcàn De Mi Tierra, questo il nome della nuova tequila

Il Gruppo francese Lvmh, colosso del magnate Bernard Arnault che grazie al solo comparto alcolico fattura ben 4.7 miliardi di euro (2020) con 23 brand a disposizione, si è avventurato fino in Messico, nella regione vulcanica di Jalisco, per allearsi con la famiglia Gallardo, tra le più antiche dinastie messicane. Dalla partnership (non sono ancora trapelati cifre e conti degli accordi) è nata la tequila “Volcàn De Mi Tierra”. La nuova bottiglia, senza se e senza ma, ha l’obbiettivo di imporsi come protagonista assoluto nel panorama del mercato internazionale.

Julien Morel, CEO del marchio di tequila, come riporta Pambianco, ha dichiarato: “La tequila è in rapida crescita e Volcán rappresenta la nostra risposta alla domanda dei consumatori di bevande artigianali e di alta qualità. La prima risposta arrivata da Usa e Messico è stata sorprendente”, ha commentato il top manager. Lo stesso successo si spera arrivi anche dall’Italia. “Naturalmente”, continua Morel, “il nostro obiettivo è quello di diventare leader anche qui, ma non abbiamo fretta, vogliamo costruire il marchio passo dopo passo, fornendo ai consumatori la migliore esperienza ed educazione possibile su ciò che la tequila è in grado di offrire”.