MADE ON AIR la moda ultralight di Husky conquista la Milano Fashion Week

Apprezzato e indossato dalla Royal Family per le passeggiate a cavallo, conosciuto a livello internazionale e orientato all’eccellenza, HUSKY presenta la nuova collezione SS 2024 all’insegna della ‘leggerezza’ con un evento durante la settimana della moda. Protagonista la nuova giacca ultra-light che sfida la gravità.

Husky, sotto la direzione creativa di Saverio Moschillo, con l'assistenza della figlia Alessandra general manager e comunicazione porta una ventata di leggerezza alla Milano Fashion Week di settembre con la collezione donna primavera-estate 2024 sfidando la gravità con la nuova giacca ultra-light, protagonista della proposta che è stata presentata con un evento giovedì 21 settembre nella cornice esclusiva di Via Sant’Andrea 18.

Creatività, eleganza e innovazione si fondono nella nuova collezione Husky che fa leva sull'uso sapiente e tecnologico dei materiali. Il risultato è un ricercato equilibrio contemporaneo e stimolante tra l'immagine iconica del capo Husky e l'estetica del futuro.

Tra le new entry nella collezione, come sempre totalmente Made in Italy, un confortevole e leggero bomber Husky in bordeaux e piping arancio che porta in primo piano il nuovo logo "Made on air", reversibile e con la vivida stampa dell’omonimo cane.

Tra i capi protagonisti della prossima stagione calda, il bomber trapuntato Husky, che rinnova la forza dei classici colori verde militare e blu, ai quali si aggiunge un’ampia palette di arancioni e gialli, e sfoggia particolari costruttivi ricercati che confermano l'alta qualità del prodotto.

Servizio realizzato da Nick Zonna