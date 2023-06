Manageritalia, Mantovani: "Il governo alleggerisca le aliquote. Turismo? Necessario destagionalizzare"

Manageritalia, il presidente Mantovani: "Il governo alleggerisca le aliquote"

Incontriamo Mario Mantovani, Presidente di Manageritalia in occasione della 100° Assemblea di Manageritalia, un traguardo importante che porterà, doman martedì 13 giugno, negli spazi dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, oltre 1600 manager e dirigenti per una giornata di confronto con il Governo e le istituzioni.

Presidente Mantovani partiamo dal titolo che avete scelto per questo vostro importante appuntamento?

“I manager per l’Italia. Il nostro impegno e l’agire della politica” è questo il titolo che abbiamo voluto dare alla nostra centesima Assemblea che ne riassume il significato e gli obiettivi. Parla infatti del nostro impegno associativo, non recente, non estemporaneo ma continuativo e costante che in 78 anni di storia ha visto Manageritalia emergere tra le parti sociali, alla costante ricerca di dialogo con le istituzioni centrali e territoriali al fine di tutelare manager e dirigenti senza mai pretendere di difendere privilegi o posizioni di rendita ma orientati da una visone di sussidiarietà per far crescere il singolo, la comunità, il Paese. Noi come manager che guidano le aziende e le trasformazioni del mondo del lavoro abbiamo tanto da dire e da dare".

Oggi cosa rappresenta Manageritalia per il Paese?

"Siamo una comunità che, ad oggi, conta oltre 41mila manager associati, dirigenti, quadri ed executive professional, negli ambiti del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato. Negli anni abbiamo creato una casa comune che conta 13 Associazioni territoriali che offrono un completo sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria sia ai manager che alle loro famiglie oltre a un fitto programma di iniziative per la cultura e il tempo libero", spiega Mantovani.

"Ogni anno", continua, "grazie al nostro CFMT (Centro Formazione Manager del Terziario) formiamo alta formazione a oltre 6.000 manager per aggiornare le loro competenze e conoscenze. Oltre 10 anni fa abbiamo creato anche Prioritalia, per superare i confini del management e diffondere una nuova cultura manageriale volta a unire tutti coloro che si riconoscono in un’Italia migliore, basata sul lavoro di qualità e competenze. Infine centinaia di nostri volontari collaborano ogni giorno con decine di Enti del Terzo settore, mettendo gratuitamente a disposizione le loro competenze per contribuire a costruire un’Italia e una società che non lasci indietro nessuno".