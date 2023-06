Titoli di Stato, chiusura record del Btp Valore: raccolti ordini per 18,2 mld

Titoli di Stato, chiude il Btp Valore con una raccolta record: 18,2 mld di ordini

Il Btp Valore ha chiuso, come da programma, il collocamento della prima emissione, aperto lunedì 5 giugno. Nessuna chiusura anticipata per il titolo di stato pensato per i piccoli risparmiatori (retail) e record confermato sull'importo raccolto, pari a 18,191 miliardi di euro. Si posiziona così al quarto posto nella classifica assoluta degli ordini, incluso il Btp Italia che registrò un’adesione ancor più massiccia.

Lo ha confermato il ministero dell’Economia: il “risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, 654.675, in un singolo collocamento di titolo di Stato per i piccoli risparmiatori (retail)”.