Manovra, Comunione e Liberazione finanziata dal Governo? Sbucano 1,5mln

Spuntano finanziamenti del governo per la fondazione Sussidiarietà, in area Cl

Nessun emendamento di proroga al Superbonus è stato ammesso in Manovra ma nella bozza presentata in tarda serata il 17 dicembre, è spuntato un finanziamento di 1,5 milioni, previsto per la Fondazione per la Sussidiarietà, legata all'area Comunione e Liberazione e al meeting di Rimini. Secondo quanto riportato da Huffingtonpost, questo sostegno, di 500mila euro annui fino al 2026, è destinato al finanziamento delle attività e alla pubblicazione del Rapporto sulla Sussidiarietà. Un'altra novità riguarda l'assegnazione di un milione di euro annuo per la città designata come Capitale italiana dell'Arte contemporanea, scelta annualmente dal ministero della Cultura.