Manovra, il fattore Lotito agita Meloni. Il suo voto è decisivo in commissione

Manovra, Lotito e il rischio pioggia di emendamenti. I timori della maggioranza

Il governo Meloni ha varato la manovra, ma non ha fatto i conti con una variabile: i numeri in commissione Bilancio. La premier, Matteo Salvini e ieri anche Antonio Tajani hanno ribadito in coro che la maggioranza non deve presentare emendamenti rispetto al testo approvato lunedì in Consiglio dei ministri. Obiettivo: approvare la manovra "blindata" entro Natale ed evitare sia norme che modifichino il testo sia il cosiddetto "assalto alla diligenza", cioè il profluvio di micronorme che i parlamentari inseriscono nella Finanziaria. Peccato - si legge su Il Fatto Quotidiano - che di fronte alle richieste di Palazzo Chigi ci sia un ostacolo: Lotito. In commissione Bilancio al Senato, infatti, la maggioranza di destra può contare solo su due voti di scarto, 12 a 10: quello di Lotito e del suo braccio destro Dario Damiani, entrambi di Forza Italia. Una coppia che ha in mano il destino della legge di Bilancio.

"Vediamo cosa c’è da fare...”. Claudio Lotito, presidente della Lazio e vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato, risponde al telefono con tono pacato. Così - prosegue Il Fatto - vuole trattare con il governo da una posizione di forza, con il suo voto decisivo. Non conosco ancora i dettagli ma assicuro che faremo tutto nel rispetto dei regolamenti e con logiche di coalizione". Uno spirito attendista che però preoccupa il governo. Il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani spiega che non si potranno aumentare le spese più del previsto "visto il contesto internazionale e il segnale che daremmo ai mercati", chiudendo anche a richieste dell'opposizione. Resta lo spettro dell'esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione della legge entro la fine dell'anno.