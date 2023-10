Ponte Stretto, Salvini ad Affaritaliani: "Inizio lavori entro l'estate 2024"

Dopo l'ok del Cdm alla Legge di Bilancio per il prossimo anno

"Stiamo lavorando giorno e notte perché i lavori partano entro l'estate del 2024 e finiscano nel 2032". Lo annuncia il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ad Affaritaliani.it all'indomani del via libera del Consiglio dei ministri alla Legge di Bilancio per il prossimo anno, che include l’intera copertura, 12 miliardi di euro, per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.