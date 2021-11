Marcegaglia vince il premio Made Awards 2021 per la stampa digitale su acciaio

MADE Awards 2021, Marcegaglia vince il premio per la stampa digitale su acciaio

“Marcegaglia Digital Print”, l'innovativa tecnologia di stampa digitale su coils con cui il gruppo Marcegaglia "si candida - sottolinea - a scrivere il futuro del design industriale", si è aggiudicata il MADE Awards 2021 per la categoria Tecnologia Digitale.

"II Premio, promosso da Made Eventi - spiega una nota -, è alla sua prima edizione e nasce con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e l'eccellenza dei migliori prodotti, processi e servizi offerti dagli espositori presenti a Made Expo, la fiera di riferimento per il settore della progettazione, dell'edilizia e delle costruzioni, in corso in questi giorni a Milano".

Con Marcegaglia Digital Print, “la stampa digitale in linea su acciaio zincato preverniciato trova una dimensione industriale: per la prima volta si applica alla lavorazione in continuo dei coils su larga scala. Un'innovazione grazie alla quale il gruppo Marcegaglia è già entrato nella prestigiosa preselezione per il Compasso d'Oro ADI 2022".

"Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento che arriva da una selezionata giura tecnica, presieduta da Gabriele Masera, docente del Politecnico di Milano, ma anche dall'intera community di Made Expo che si è espressa attraverso una votazione social - commenta Andrea Brotini, direttore commerciale Marcegaglia per i preverniciati - questo vuol dire che la nostra tecnologia non è solo competitiva come innovazione industriale, ma è anche un prodotto che trova riscontro nei desiderata di potenziali clienti".