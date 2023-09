Radio Trx di Marra, Fibra e Salmo non azzanna più: ceduta a Friends & Partners

Trx Radio passa a Friends & Partners, nel 2022 ha chiuso il bilancio con un patrimonio netto negativo per 33mila euro

Doveva essere come il “T-Rex” che azzannava il panorama musicale italiano. Ma Trx Radio, la emittente radiofonica online dedicata al “rap” italiano e lanciata nel 2018 da Paola Zukar insieme ai “mostri sacri” del rap tricolore (Salmo, Marracash, Fabri Fibra, Gué Pequeno, Clementino ed Ensi) ha fatto una fine non brillante.

Qualche settimana fa, infatti, a Milano davanti al notaio Andrea Conte s’è presentata la stessa Zukar per firmare un atto di cessione d’azienda alla Friends & Partners, la società organizzatrice di eventi musicali controllata dalla grande società tedesca di eventi Eventim Live International (che controlla tra l’altro Ticketone) e partecipata dall’imprenditore, produttore e manager Ferdinando Salvano.

La Zukar, che aveva meso Trx Radio in liquidazione a fine dello scorso anno, ha ceduto “l’azienda costituita dal complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività di radio via web esercitata via internet, in modalità streaming mediante app”. Il tutto è stato pagato solo 40mila euro: 1.500 euro gli impianti, 900 euro le attrezzature, 600 euro i mobili e 37mila euro di avviamento. A fine 2022 Trx Radio aveva un patrimonio netto negativo per 33mila euro e aveva realizzato ricavi per soli 71mila euro.