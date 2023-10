Marsaglia punta su Chanteclair con il nuovo fondo di Azzurra Capital

Masrsaglia punta su Chanteclair per il suo primo investimento tramite Azzurra Capital

Sta per avvenire il primo ingresso di Azzurra Capital, la piattaforma di private equity promossa da Stefano Marsaglia, noto banchiere e co-fondatore di Peninsula Capital, nonché consigliere di Generali, nelle aziende a conduzione familiare italiane. Questa notizia è stata riportata dal Corriere della Sera. Per il suo debutto attraverso il nuovo fondo, Azzurra Capital avrebbe scelto di investire nel gruppo Desa di Seregno. Questo gruppo è di proprietà delle famiglie Sala e Silva ed è noto per i suoi prodotti per la pulizia, tra cui il marchio Chanteclair e il suo efficace sgrassatore. L'operazione non è ancora stata conclusa, ma sta procedendo bene con il supporto di Lazard, che agisce come consulente per Desa.

Secondo il piano in corso di elaborazione, Azzurra Capital acquisirebbe una quota di minoranza nell'azienda lombarda. L'obiettivo del fondo è sostenere la crescita del gruppo Desa, che ha raggiunto un fatturato di 450 milioni di euro nel 2022 con un margine di profitto del 15%. I marchi dell'azienda producono vari prodotti in diversi stabilimenti, tra cui Sant'Agata Bolognese, dove vengono realizzate le polveri, Caravaggio, dove vengono prodotti i detergenti liquidi, e Fara Olivana (Bergamo), dove vengono realizzati i flaconi in plastica. Tra i prodotti di punta ci sono Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar, Sauber, Persavon e La Perdrix, nonché Chanteclair Vert, una linea di prodotti orientata verso un minor impatto ambientale. L'obiettivo di questa operazione è promuovere ulteriormente l'attenzione all'aspetto ambientale, che è già parte integrante della cultura di Desa. Azzurra Capital contribuirà fornendo risorse finanziarie e competenze per avviare una nuova fase di crescita. Per la piattaforma di investimento guidata da Marsaglia, che ha sede nel Lussemburgo e uffici a Dubai, Londra e Milano, questo rappresenterebbe il suo primo investimento in Italia.

A giugno, come riferisce il Corriere, Azzurra Capital ha completato la prima fase di raccolta fondi per il nuovo fondo denominato "European Growth Opportunity", che ha ricevuto oltre 600 milioni di euro in sottoscrizioni da investitori globali e fondi sovrani provenienti dal Golfo Persico, dall'Asia e dall'Europa. La dotazione del fondo dovrebbe ulteriormente aumentare per sostenere il settore del "Made in Italy" in crescita. L'obiettivo di Desa, con la sua gamma di marchi ben noti nel settore dei detergenti, è competere con le grandi aziende internazionali come PeG, Reckitt Benckiser e Unilever. Inoltre, l'azienda di Seregno, che ha le sue radici nel settore chimico e fu fondata nel lontano 1908, controlla l'intera filiera produttiva.