Massimo Ranieri, gli affari musicali mettono la quinta: boom di ricavi per Ra.Ma. 200 International

Massimo Ranieri, cresce il business musicale del cantante: il bilancio 2023 di Ra.Ma. 2000 International

Il famoso cantante Massimo Ranieri (all’anagrafe Giovanni Calone) arriverà a Milano alla fine del mese per due serate speciali agli Arcimboldi (il 27 e il 28 gennaio) forte anche di una sostanziosa crescita dei suoi business musicali. Il cantante, infatti, è amministratore unico e azionista al 98% fra proprietà e usufrutto (con nuda proprietà data ai fratelli Aniello e Fabrizio) della Ra.Ma. 2000 International, la società che è la sua casa di produzione musicale. Ebbene il bilancio del 2023 dell’azienda ha registrato un boom dei ricavi a oltre 3,8 milioni di euro dagli 1,4 milioni del 2022 e così l’ultima riga è passata da una perdita di 200mila euro a un utile di 112mila euro.

C’è da osservare che i risultati dei ricavi del 2022 erano stati negativamente influenzati dalla lunga assenza dallo spettacolo dello stesso Ranieri quale conseguenza dell’incidente che il cantante ebbe a maggio di quell’anno sul palco del teatro Diana di Napoli. La società ha un patrimonio netto di 741mila euro e debiti per 822mila euro ma può contare su una liquidità che anno su anno è balzata da 476mila euro a 866mila euro. Ranieri controlla poi la Calinvest con il 98% detenuto sempre fra proprietà e usufrutto. Questa è una società immobiliare con un attivo nel bilancio del 2023 di 3,2 milioni e immobili per 2,8 milioni, che hanno garantito un flusso di affitti per 166mila euro determinando un utile di 34mila euro.