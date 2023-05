Max Mara debutta nell'abbigliamento per bambini con Brave Kid

Il gruppo Max Mara conquista il mercato childrenswear e sceglie Brave Kid

Il gruppo Max Mara diversifica ancora il business e si affida a Brave Kid per dare il via al segmento childrenswear. Il compito della società del gruppo Otb sarà di occuparsi della linea bambina Max&Co. In particolare, l’accordo stretto prevede la licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in esclusiva mondiale della prima linea dai 4 ai 16 anni del brand che fa capo al gruppo Max Mara.

La partnership è di medio periodo - avrà durata quinquennale - e partirà per la stagione primavera/estate 2024 con il lancio di una capsule. Per i più attenti allo stile inconfondibile del brand, sarà utile sapere che è stato specificato in una nota che l’aspetto cromatico, che rappresenta l’identità stessa del marchio, sarà protagonista della linea di capi ‘mini me’; in questo senso l’estetica della linea adulto sarà riprodotto in miniatura in tutto e per tutto, anche per le mise più formali.

Come riporta Pambianconews, Brave Kid sarà responsabile della distribuzione nel canale wholesale e, a partire dal prossimo luglio, la collezione sarà disponibile presso lo showroom dell’azienda a Milano. Da novembre 2023, la capsule Max&Co. sarà anche presente presso il flagship store del marchio a Milano, sugli e-commerce di Max&Co. e di Brave Kid. “Per Max&Co. è un momento storico.