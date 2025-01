Max Pezzali sold out al Forum: giro d’affari e guadagni

Max Pezzali conquista il Forum: 11 sold out e un giro d’affari impressionante

Più di due ore di musica, tutte le hit che hanno segnato un’epoca e un’atmosfera da festa. In “Max Forever - Questo Forum non è un albergo”, l’ex voce degli 883 ha fatto ballare e cantare tutte le generazioni in viaggio musicale che ha unito passato e futuro. D'altronde Max è ormai un habitué del Forum di Assago, come dimostrano le 11 date consecutive sold out. Ma quanto ha guadagnato da queste serate? Con una stima approssimativa, sebbene non tutto il guadagno finisca nelle tasche dell'artista, i numeri sono comunque straordinari.

Vediamo nel dettaglio: con una capienza di 12.000 posti e un prezzo medio del biglietto di 68 euro, il giro d'affari generato è di quasi 9 milioni di euro (8.976.000 euro) solo per le tappe milanesi. Numeri impressionanti, che si sommano agli oltre 400.000 venduti per il tour negli stadi del 2024, coronato dall’indimenticabile tournée estiva Max Forever (Hits Only) del 2023, che ha totalizzato più di 520.000 presenze.

Ma non è fintia qui. Dopo le tappe invernali, il viaggio di Max Pezzali culminerà il 12 luglio con Max Forever – Grand Prix, un evento unico all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Una serata che promette di essere un’altra festa epica, a coronamento di una carriera che non smette di sorprendere. In fondo, Max Pezzali non è solo un artista: è una macchina del tempo che porta con sé un intero Paese, unendo nostalgia e modernità in un successo che non conosce pause. E il Forum di Assago ne è stato il cuore pulsante.