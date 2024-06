Lavoro, maxi sconto del 120% per chi assume a tempo indeterminato

Arriva il Superbonus del 120% per chi assume a tempo indeterminato, agevolazione fiscale fino al 130% per le categorie fragili

Arriva un maxi-sconto sul costo del lavoro per imprese e professionisti, un Superbonus del 120%, che può arrivare al 130% se i nuovi assunti rientrano tra le cosiddette categorie fragili.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito un decreto attuativo firmato dal Ministro Giancarlo Giorgetti, in accordo con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Questo decreto attua la maxi-deduzione fiscale introdotta dalla recente riforma dell'IRPEF (Dlgs del 30 dicembre 2023, n. 216).

La normativa stabilisce che, per l'anno fiscale successivo al 31 dicembre 2023, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possano dedurre maggiormente i costi del personale assunto con contratti a tempo indeterminato. Inoltre, prevede ulteriori deduzioni per l'assunzione di lavoratori che rientrano in categorie particolarmente protette, sempre con contratti a tempo indeterminato.