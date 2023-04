Mediaset, che dividendi per i Berlusconi! Un bottino da 58 mln da spartirsi

Mediaset e Silvio, due buone notizie per la famiglia Berlusconi

Buone notizie per Silvio Berlusconi, non solo per le sue condizioni di salute che sono in netto miglioramento, ma ne arrivano anche dalle sue aziende e il tesoro di famiglia. Mfe-Mediaset - riporta Calcio e Finanza - ha chiuso il 2022 con un utile netto reported di 216,9 milioni di euro con ricavi netti consolidati di 2,801 miliardi rispetto ai 2,914 dell’anno precedente. Il dividendo approvato dal Consiglio di amministrazione è di 0,05 euro per ciascuna azione ordinaria di categoria A e di categoria B, in linea con l’anno scorso. L’utile netto reported è di 216 milioni (374 milioni nel 2021) rispetto ai 190 milioni del 2019 pre-Covid. L’utile netto adjusted ha raggiunto i 247 milioni, con una crescita del 30% rispetto al 2019 pre-Covid.

La holding della famiglia Berlusconi - prosegue Calcio e Finanza - dovrà decidere se e in quale parte distribuire i dividendi derivanti da Mediaset. Se dovesse decidere di distribuirli interamente, la maggior parte finirebbe a Silvio Berlusconi, che tramite quattro diverse holding controlla il 61% di Fininvest, con un potenziale incasso di circa 35 milioni di euro dei 58 di dividendi da Mediaset. A seguire la holding di Luigi, Eleonora e Barbara Berlusconi (21% per circa 12 milioni) e le due holding di Marina e Pier Silvio Berlusconi (ciascuna con l’8% di Fininvest per 4,5 milioni ciascuno).