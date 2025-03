Prosieben, General Atlantic entra al 2,5%. L'accordo che piace a Mediaset (e a Pier Silvio Berlusconi)

Prosieben, l'accordo con General Atlantic che piace a Mediaset

Vittoria su tutta la linea per Mfe, l'ex gruppo Mediaset guidato da Pier Silvio Berlusconi. Prosieben ha trovato un accordo con il fondo di private equity usa General Atlantic per l'acquisizione delle quote di minoranza dell'azienda statunitense nella piattaforma di incontri ParshipMeet e nella holding Internet NuCom. L'accordo con General Atlantic apre la strada alla vendita degli asset digitali di ProSieben. Quello principale è il portale di comparazione Verivox che dovrebbe essere ceduto al gruppo italiano Moltiply, che possiede Mutui online e Segugio.it.

L'operazione individuata non presenta controindicazioni per gli azionisti di maggioranza, ossia Mfe che ha circa il 30% e Ppf (15%) mentre non sarebbe stato lo stesso se fosse passata l'altra operazione architettata da Prosieben per riprendere il controllo delle sue attività online. Le indiscrezioni trapelate a inizio settimana infatti prevedevano l'emissione di una obbligazione convertibile a favore di General Atlantic. Il risultato sarebbe stato quello di diluire i soci attuali (Mfe e Ppf) dato che General Atlantic avrebbe potuto convertire l'obbligazione in una quota azionaria pari al 10% di Prosieben. Mfe dichiara di non sapere nulla delle trattative ma, visto l'esito favorevole, pare impossibile che non abbia fatto nulla per cambiare le carte in tavola.

Il nuovo accordo prevede il pagamento a General Atlantic di 10 milioni di euro da parte di Prosieben e il conferimento di 5,9 milioni di azioni dell'emittente tedesca quotata a Francoforte, che hanno un valore di mercato pari a 38 milioni di euro, corrispondente al 2,5% del capitale della società. Il pagamento include anche una partecipazione fissa all'uscita di 50 milioni di euro per GA quando ProSieben venderà il gruppo ParshipMeet.

L'accordo prevede l'acquisizione dell'intera partecipazione di minoranza in NuCom Group, ad esclusione del sito online di vendita profumi Flaconi. General Atlantic deterrà infatti la sua quota di minoranza del 28,4% in Flaconi direttamente e non, come ora, indirettamente attraverso NuCom Group. Il processo di vendita di Verivox è seguito da vicino dai due principali azionisti Mfe e la società ceca Ppf che da tempo chiedono a ProSieben di concentrarsi sul suo core business televisivo e di separarsi dalle sue risorse di e-commerce e online. Ora si attendono le mosse di Moltiply che ha già chiesto un prestito alle banche per finalizzare l'operazione di acquisto di Verivox.

Una operazione strategica visto che la società già possiede il sito di comparazione tariffaria (elettricità, gas e altri servizi) italiano Segugio.it. Il nodo è il prezzo dato che Moltiply aveva già offerto a dicembre per gli asset Verivox 300 milioni. Una offerta evidentemente bassa per Prosieben che aveva valutato Verivox circa 500 milioni.