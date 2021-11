Mediaset verso ProSieben: lo dice Silvio. Le tappe per polo tv Ue del Biscione

Dopo aver chiuso l'accordo con Vivendi nel luglio 2021 (ne avevamo parlato qui), Mediaset è pronta per tornare all'attacco nel processo di consolidamento del mercato europeo del piccolo schermo e riparte dalla Germania.

Le rivelazioni di Silvio Berlusconi a Bruno Vespa non lasciano dubbi: Mediaset resterà italiana e sotto il controllo di Fininvest, ma il futuro paneuropeo del gruppo guarderà innanzi tutto a Spagna e Germania dove il Biscione già detiene partecipazioni nelle tv commerciali (Mediaset Espana e ProsiebenSat).

E' quanto dichiarato dal Cav al giornalista per il libro Perché Mussolini rovinò l'Italia (e come Draghi la sta risanando) in uscita il 4 novembre da Mondadori Rai Libri.

"Mediaset ha deciso di diventare una televisione paneuropea (che, però, continuerà fiscalmente a essere italiana) mantenendo saldamente il controllo nelle mani di Fininvest" dice Berlusconi che è il socio di riferimento della holding di famiglia.

"In quali Paesi pensate di espandervi?" chiede Vespa. "Innanzitutto in Spagna e in Germania, dove Mediaset possiede quote importanti di società televisive commerciali. In Germania ha il 25% delle azioni di ProSieben, la più importante televisione commerciale d'Europa, già presente in Francia, Austria, Belgio, Olanda. Da lì Mediaset proseguirà la propria espansione".

Berlusconi: "Una donna al Quirinale? Ancora presto"

Per quanto riguarda la successione di Mattarella, Silvio Berlusconi ritiene invece che non ci sia al momento in campo una candidatura di una donna per il Quirinale.

"Servirebbe l'immagine di una donna protagonista del mondo politico, sociale, culturale, economico. Ma non mi pare che si sia ancora manifestata", dice il presidente di Forza Italia. Quanto alla sua candidatura, "mi hanno proposto di essere il candidato del centrodestra ma mi sembra inopportuno parlare del Quirinale quando è ancora in carica l'attuale presidente della Repubblica. Peraltro, non sarebbe un'elezione facile, perché il centrodestra non avrebbe da solo i voti necessari".

Da dove potrebbero arrivare gli altri? "Ci sono 290 deputati e senatori usciti dai gruppi parlamentari originari. In tanti mi sono amici, ma, ripeto, è ancora tutto da vedere"