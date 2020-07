Mediobanca: 600 mln di utile nel 2019/2020 (-27%), ricavi +3%

Mediobanca ha chiuso il bilancio 2019/2020 con un utile netto di 600,4 milioni, in calo del 27% rispetto agli 823 milioni dell'esercizio precedente. I ricavi sono stabili a 2,5 miliardi (+3% al netto dei one-off Covid), con margine di interesse e commissioni in crescita del 3 per cento. Mediobanca, commenta in una nota l'istituto, chiude l'esercizio 2019/20 con "risultati solidi" nonostante la flessione dell'utile provocata "prevalentemente per la contabilizzazione di poste straordinarie (circa 285 milioni di euro) imputabili per l'80% al Covid-19, e per l'80% registrate nel nell'ultimo trimestre (inclusi 65 milioni da svalutazione RAM)". Al netto di tali poste l'utile del gruppo si attesterebbe a 887 milioni, con l'utile per azione in crescita del 3% a 1 euro (contro il precedente 0,97) ed il Rote al 10%. Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, a fine esercizio il CET1 phase in e' al 16,1%, che risulta in aumento di 220 punti base nell'ultimo trimestre; il Total Capital ratio sale nell'esercizio dal 17,46% al 18,82% (17,55% fully loaded). Il margine di interesse dell'esercizio 2019/2020 e' risultato in crescita del 3,3% (da 1,395 a 1,442 miliardi); le commissioni sono aumentate del 3% a 630 milioni. I dati patrimoniali vedono il totale attivo passare da 78,2 a 78,9 miliardi per effetto dei maggiori impieghi a clientela (+5,2%), con conseguente crescita della raccolta (+6,9%) e della dotazione di liquidita' della tesoreria: nello specifico, gli impieghi verso la clientela crescono nell'esercizio da 44,4 a 46,7 miliardi, ma sono in flessione rispetto ai 47,4 miliardi di marzo per il calo degli erogati; mentre la raccolta aumenta da 51,4 a 54,9 miliardi.

Mediobanca: confermati obiettivi e strategie Piano al 2023 - Mediobannca conferma le linee strategiche, gli obiettivi, la politica di ottimizzazione del capitale e di remunerazione degli azionisti previste nel Piano industriale al 2023. E' quanto si legge nella nota con la quale sono stati diffusi i conti 2019/2020. Nel confermare gli obiettivi al 2023, Mediobanca si impegna nell'"ottimizzazione del capitale (Cet1 al 13,5%) da raggiungersi ora progressivamente (entro Giugno 2023) per la gestione prudenziale della crisi Covid". Dal 2021, invece, e' previsto il ritorno a una politica di distribuzione "tra le migliori del settore tramite erogazione di dividendi cash e riacquisto di azioni proprie, per ottimizzare il capitale, in quantita' e mix ogni anno modulato alla luce della velocita' della ripresa, dell'andamento del titolo Mediobanca (multiplo P/BV) e delle autorizzazioni Bce".