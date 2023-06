Mediobanca, intesa con Apollo GM: rapidità-flessibilità nell’uso dei capitali

Mediobanca in partnership con Apollo GM: prodotti semiliquidi per la clientela professionale

Mediobanca Private Banking annuncia l’accordo con Apollo Global, colosso statunitense nella gestione di investimenti alternativi con 598 miliardi di dollari di asset in gestione, permetterà alla clientela professionale Ultra-High-Net-Worth di Mediobanca un impiego più rapido del capitale e maggiore flessibilità.

In concreto, si potrà accedere a una strategia diversificata sui mercati privati e al portafoglio di investimenti costruito da Apollo negli ultimi 10 anni, del valore di oltre 10 miliardi di dollari; diversificati tra private equity, private credit, real estate e infrastrutture.

Per Mediobanca Private Banking questo è solo l’inizio. Come riporta Bebeez, la partnership con Apollo infatti è la primo di una lunga serie. Lo dimostra l’annuncio fatto contestualmente, in cui l’istituto milanese ha ufficializzato l’ampliamento dell’offerta introducendo prodotti di private markets semiliquidi dedicati alla clientela professionale, strutturati con il supporto di gestori alternativi con comprovata esperienza, che mettano a disposizione un portafoglio di partenza di qualità.

Con questa scelta strategica di Piazzetta Cuccia esplicita ulteriormente l’obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento nei private markets. I prodotti semiliquidi permettono infatti di sottoscrivere nel continuo, riducendo anche il tempo necessario per l’impiego iniziale del capitale rispetto a un fondo chiuso e, al tempo stesso, permettono riscatti con cadenze periodiche entro determinati limiti massimi.