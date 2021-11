Società italiane, Intesa supera Unicredit. Enel prima per fatturato

Società italiane, Intesa Sanpaolo supera Unicredit, dominio Generali. Enel al primo posto per fatturato

Intesa Sanpaolo supera Unicredit per le banche. Dominio di Generali nel settore assicurazioni. E super fatturato per Enel, su un podio interamente composto da gruppi che si occupano di energia. E' il report messo a punto dall'area studi di Mediobanca sulle 'Principali società italiane', che offre un'analisi dei bilanci di 3.437 aziende (2.573 società industriali e di servizi, 252 holding, 27 Sim, 29 società di leasing, 39 di factoring e credito al consumo, 403 banche e 114 assicurazioni).

Il 2020 segna il cambio al vertice nel settore bancario con Intesa Sanpaolo che supera UniCredit per totale attivo tangibile (rispettivamente 994,3 miliardi e 929,3 miliardi). Seguono Cassa depositi e prestiti (410,3 miliardi) e Banco Bpm (182,5 miliardi). Sul versante delle assicurazioni, riporta La Presse, Generali mantiene "un dominio assoluto" con premi lordi che "ammontano a 67,4 miliardi, grazie alla sua struttura multinazionale"; in fila a distanza seguono "il gruppo Poste Vita (16,9 miliardi) e Unipol gruppo (11,9 miliardi)".La classifica dell'industria è dominata per fatturato dai grandi gruppi energetici pubblici: prima l'Enel con un fatturato di 62,6 miliardi; segue l'Eni con 44 miliardi, e il Gse con 26,3 miliardi.

Le posizioni successive aprono ad altri settori, come il manifatturiero "con Fca Italy in quarta posizione, e i servizi guidati da Telecom". Tra le new entry nella top 20, Italpreziosi (6,9 miliardi), Eurospin Italia (6,3 miliardi), Fincantieri (5,8 miliardi) e Lidl Italia (5,5 miliardi). Nei primi 20 gruppi, 10 sono a controllo pubblico, cinque a controllo privato italiano, e altrettanti a proprietà estera; sei delle prime 20 società appartengono al settore energetico (petrolifero o energia elettrica), otto alla gestione di infrastrutture o ai servizi (commerciali, di telecomunicazioni, di ristorazione, postali, distributivi o di trasporto) e sei alla manifattura. La società con il maggior numero di dipendenti rimane Poste italiane, con oltre 124mila unità, nonostante il calo del 3,5%. A seguire Ferrovie dello Stato (81.409 unità); e ancora con più di 50mila addetti c'è Enel (66.717) e Edizione (57.606). Al primo posto anche tra le holding italiane per investimenti finanziari, Enel (54,1 miliardi), davanti a Ferrovie dello Stato (con 48,3 miliardi), e Atlantia (17,3 miliardi di euro).