Mediobanca sfida l'ops di Mps e incassa conti sopra le attese. Ecco il commento degli analisti

Mediobanca presenta i dati semestrali. Per gli analisti boom di risultati

A meno di quarantotto ore dalla presentazione dei dati semestrali di Mediobanca, gli osservatori si interrogano sul futuro dell’operazione pubblica di scambio lanciata dall’amministratore delegato di Monte Paschi, Roberto Lovaglio.

Nel frattempo, l’amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, ha ribadito che l’offerta di Mps è "fortemente distruttiva di valore". In un contesto economico cosi frammentato, gli analisti sono impegnati a facilitare le mosse degli investitori internazionali, esaminando i dettagli delle relazioni semestrali che le banche italiane stanno presentando in questi giorni.

Tra questi, gli esperti di Autonomous hanno sottolineato il “forte aumento dei ricavi” di Mediobanca derivanti, in gran parte, dalle performance della divisione Corporate & Investment Banking, dove le commissioni sono aumentate del 79% nel trimestre. Per quanto riguarda l’Ops di Monte dei Paschi di Siena, gli analisti hanno poi ribadito che i due istituti hanno business model e ricavi troppo differenti. Nagel ha dichiarato che l’offerta non ha influito sulla performance della banca e, infatti, i numeri al momento danno ragione a Piazzetta Cuccia. Il titolo ha raggiunto quota 17,08, un livello che non si vedeva dal 2007 e il prezzo dell’Ops lanciato da Mps, continuando a essere a sconto rispetto al valore delle azioni di Mediobanca, registra un divario che si aggira attorno ai 1,8 miliardi di euro.

Anche Equita esprime un giudizio positivo (rating "buy") e un target price di 18,60€, a seguito dei risultati record per il primo semestre del 2024/25. I conti sono "solidi e superiori alle aspettative, con una sorpresa positiva", affermano gli analisti, “soprattutto sul fronte delle commissioni e l’innalzamento della guidance”.

Citigroup, intanto, commentando la presentazione dei conti, li definisce “fuochi d’artificio”, sostenendo che i risultati "confermano in modo deciso il potenziale del franchise di Mediobanca".