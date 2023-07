Mediobanca punta sulle startup fintech: pronti investimenti in 35 società

Mediobanca, 12 milioni di euro di investimenti per lo sviluppo di startup fintech

Il Gruppo Mediobanca, leader in Italia nell’investment banking, ha siglato una partnership con Founders Factory, company builder e investitore early-stage con sede a Londra, volta al lancio di un nuovo venture studio e di un acceleratore in ambito fintech. Questa joint venture, sostenuta da Mediobanca con un investimento complessivo di 12 milioni di euro, agevolerà l’innovazione nei servizi finanziari sia con il supporto a startup fintech internazionali in fase early-stage sia attraverso investimenti nel fiorente ecosistema italiano di startup.

La joint venture costituita da Mediobanca e Founders Factory faciliterà la creazione e l’investimento in 35 imprese fintech nell’arco dei prossimi cinque anni. Il venture studio svilupperà, finanzierà e lancerà nuove startup fintech che sfrutteranno tecnologie avanzate, come la blockchain e l’intelligenza artificiale, per innovare il mercato dei servizi finanziari in sinergia con la strategia e l’expertise di Mediobanca.

Parallelamente, Founders Factory e Mediobanca gestiranno un programma di accelerazione volto a investire e sostenere le imprese fintech early-stage più consolidate, in Italia e a livello internazionale. Grazie a questa partnership, imprenditori selezionati beneficeranno di capitale, vitale per le startup, della rete globale, del supporto operativo di livello mondiale e dell'esperienza fintech di Founders Factory, uniti alla rete commerciale e alla competenza di Mediobanca in business finanziari diversificati, dal wealth management al consumer banking.