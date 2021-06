Mef: entrate tributarie e contributive +4,4% nel I quadrimestre

Le entrate tributarie e contributive nei primi quattro mesi dell'anno evidenziano nel complesso una crescita del 4,4% (+8.889 milioni di euro) rispetto all'analogo periodo dell'anno 2020. In particolare, si è registrata una variazione positiva del 6,0% (+7.676 milioni di euro) a 134,9 miliardi delle entrate tributarie e dell'1,6% delle entrate contributive a 78,1 miliardi di euro (+1.213 milioni di euro). Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisando che l'importo delle entrate tributarie comprende anche le entrate tributarie degli enti territoriali (cresciute del 6,7% a 9.027 milioni di euro) e le poste correttive (cresciute del 28,3% a 10,2 miliardi di euro), quindi integra il dato già diffuso con la nota del 7 giugno scorso.

Il confonto con i primi quattro mesi del 2020, prosegue il Mef, "presenta elementi di disomogeneità che riflettono gli effetti delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria e nelle quali rientrano sospensioni, riduzioni o recupero dei versamenti per diverse tipologie di imposte". Pubblicato sul sito del Dipartimento Finanze anche il report delle entrate tributarie internazionali del mese di aprile 2021, che fornisce l'analisi dell'andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i "bollettini mensili" di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna.