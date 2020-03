Mentre il Paese affronta il coronavirus. Il capo gabinetto Mef suona a Mosca

Mentre al governo si studiavano le mosse per affrontare la crisi economica e finanziaria per effetti del coronavirus, al Mef c'era un grande assente. Il capo di gabinetto Luigi Carbone, tra i più importanti funzionari del Mef, che era in un teatro a Mosca a suonare con la sua band : "Napolitan Contamination". Ieri era in tournèe a Mosca e oggi suona a Roma. Con giornate come questa - scrive La Verità - uno magari se lo immagina al Tesoro mentre scruta l'andamento dei Bot a 10 anni sui Bund tedeschi, oppure alle prese col Dossier Alitalia e il suo prestito ponte di 1,3 miliardi che l'Ue vuole sia rapidamente restituito al Tesoro, pena una procedura d'infrazione comunitaria. Oltre ai contagiati del coronavirus che aumentano e le previsioni sul calo del Pil.