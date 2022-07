Mercati in picchiata dopo la caduta del governo Draghi. Crollo future

I mercati bocciano il post-Draghi

Il giorno dopo lo choc per la fine del governo Draghi, bisogna fare i conti con i mercati. E non sono conti positivi. I future su Piazza Affari parlano di un calo teorico del 3,6%, dopo che la giornata di ieri, iniziata in territorio positivo, aveva progressivamente mostrato un calo, con il Ftse Mib che si era fermato a -1,6% a mano a mano che appariva più chiaro che l'esperienza del governo era giunta al capolinea. Balza lo spread Btp/Bund: dai 221 punti della chiusura di ieri, il differenziale schizza in apertura a 241,5 punti. In lieve calo il tasso di rendimento, al 3,653%. Dopo le tensioni di giovedì e le dimissioni di Draghi respinte da Mattarella i mercati avevano scontato che i partiti politici avrebbero trovato un compromesso in extremis per evitare una crisi politica in un momento così delicato per l’Italia, sia dal punto di visto geopolitico (guerra in Ucraina e tensioni nei rapporti diplomatici con la Russia) che da quello economico (crisi energetica, requisiti per fondi PNRR, legge di bilancio, scudo anti-spread e rischi di recessione) e sanitario (nuova campagna vaccinale per la quarta dose).

"La scelta di M5S, Lega e Forza Italia di non sostenere più il governo di unità nazionale con a capo Mario Draghi - spiega Filippo Diodovich, senior market strategist di Ig Italia - avrà conseguenze fortemente negative sull’andamento dell’azionario italiano e aumenterà le tensioni sullo spread con un forte rialzo dei rendimenti dei titoli di stato italiani. In merito al mercato obbligazionario, crediamo che i timori degli investitori su un lungo periodo di instabilità politica in Italia possano portare lo spread nel breve termine a 250 punti base e nel medio sui 300 pb. Domani ci sarà anche il meeting della BCE che in caso di un piano non convincente per evitare la frammentazione finanziaria dell’eurozona (scudo anti-spread) potrebbe contribuire a un ulteriore ampliamento dei differenziali di rendimento. Infine, l’uscita di Draghi aumenta le probabilità che il Governing Council possa associare al nuovo programma di acquisto titoli condizionalità più stringenti del previsto".