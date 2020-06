Mercato valutario e Forex online: come investire e i vantaggi

Il mercato valutario e il suo funzionamento

Il Forex, detto anche mercato dei cambi, è un mercato finanziario dove vengono scambiate le valute; quando si analizza non si può considerare il valore di una singola valuta, ma quello di una coppia di valute. Per esempio nel Forex non si può prendere come riferimento solo il valore assoluto dell’Euro o del Dollaro, ma si deve analizzare la coppia di valute Eur/Usd che corrisponde al tasso di cambio di un Euro in dollari.

Il tasso di cambio di una valuta nei confronti di un’altra valuta può dipendere da differenti fattori, ma dipende sostanzialmente dal rapporto tra domanda e offerta. Nel mercato del Forex online si può scegliere di acquistare o vendere una coppia di valute; questo significa stimare che il valore della valuta salga o scenda nei confronti dell’altra valuta. Le transazioni nel mercato valutario possono essere eseguite attraverso differenti broker Forex online, che offrono le proprie piattaforme per sfruttare al meglio le opportunità del mercato valutario.

Per scegliere il giusto sito è importante fare attenzione anche al tema truffe: ogni giorno, infatti, nascono nuove piattaforme di trading e il rischio di essere tratti in inganno è alto. Come evitarlo? Il primo consiglio è sicuramente di fare attenzione ai broker che promettono guadagni sicuri: non è possibile garantire una percentuale certa nel trading. Inoltre è opportuno consultare portali specializzati nell’analisi dei siti di trading Forex, come truffa.net, che forniscono agli utenti report dettagli e approfonditi sull’affidabilità o meno delle piattaforme.

Forex online: i principali vantaggi

Il Forex è un mercato vantaggioso per gli investitori per differenti motivi:

Quotazione 24 ore su 24 : il mercato valutario è accessibile cinque giorni lavorativi e 24 ore su 24. Questo significa che si possono eseguire transazioni in qualsiasi momento.

Effetto leva : con il mercato del Forex è possibile sfruttare l’effetto leva, che consente di moltiplicare da 100 a 400 l’ammontare dei guadagna (ovviamente allo stesso modo le eventuali perdite).

Elevata liquidità : sul mercato valutario è possibile investire qualsiasi quantità di denaro. Piccole somme, sfruttando l’effetto leva, o grandissime quantità di denaro. Infatti, il mercato valutario conta quasi 3.000milioni di transazioni giornaliere.

Costi contenuti: la maggior parte dei broker Forex online non richiedono commissioni fisse per le operazioni effettuate. Il loro guadagno è legato allo spread sulle transazioni, che corrisponde ad una piccola differenza tra il prezzo reale della coppia di valute e il suo prezzo di acquisto o vendita.

I broker Forex online

La modalità consigliata per investire sul Forex online è quella di operare attraverso un mediatore online specializzato che, mettendo a disposizione dei propri utenti una piattaforma di trading, consente di inserire ordini di acquisto e di vendita da qualsiasi terminale, computer, tablet o smartphone.

Per avere accesso alla piattaforma di trading del broker specializzato è necessario creare il proprio conto di trading ed eseguire il primo deposito; il trader potrà quindi avere a disposizione le funzionalità della piattaforma, quali grafici, gli indicatori tecnici, i segnali di trading e visualizzare i propri ordini.

Acquistare e vendere valute online

Una volta che l’utente si è iscritto alla piattaforma di Forex online deve eseguire il suo primo investimento; è bene sapere che il mercato valutario si comporta in maniera differente rispetto agli altri mercati borsistici. Infatti nel Forex non si specula sulla quotazione di un attivo, ma sul corso di una coppia di valute, quindi sul tasso di cambio di una valuta rispetto ad un’altra.

Per cercare di massimizzare il proprio investimento nel mercato del Forex è bene considerare la diversificazione: come in qualsiasi altro tipo di investimento, non è consigliato investire tutto il capitale su di un’unica posizione. Un ulteriore suggerimento è quello di prendere il tempo necessario per fare analisi tecniche studiando i grafici che la piattaforma mette a disposizione dei propri utenti. Inoltre è suggerito anche investire nelle valute più conosciute (Euro, Dollaro, Sterlina, Franco Svizzero e Yen), quindi nelle coppie di valute Eur/Usd, Usd/Jpy, Gbp/Usd e Usd/Chf e viceversa.

La scelta del miglior intermediario online

Scegliere il miglior broker online è un elemento molto importante per investire nel mercato del Forex; i broker online possono offrire differenti bonus, proporre piattaforme differenti, con relativi grafici ed informazioni, e proporre diversi mezzi di pagamento. È consigliato farsi un’idea sul broker da scegliere utilizzando i software di dimostrazione proposti; utilizzando questi software demo il trader potrà familiarizzare con l’interfaccia di trading per comprenderne l’utilizzo e capire se può essere l’intermediario migliore per i propri investimenti.

Il trader potrà utilizzare anche differenti software dimostrativi per comprendere e scegliere con maggiore sicurezza su quale trader online investire realmente; con il suo utilizzo l’utente potrà fare pratica, iniziare ad analizzare i grafici e fare i primi investimenti “virtuali”.

Una volta scelto l’intermediario online il trader potrà versare la prima somma di denaro ed iniziare ad investire realmente nel mercato valutario: è sempre bene non dimenticarsi di diversificare e fare le scelte più oculate investendo, almeno inizialmente, piccole somme di denaro.