Meta, che mazzata per Zuckerberg: maxi multa da 798 milioni di euro. Facebook Marketplace nel mirino

Ue, multa da 798 milioni di euro a Meta: “Abuso di posizione dominante con il Marketplace”

Facebook nel mirino di Bruxelles: la Commissione europea ha multato Meta per 797,72 milioni di euro per aver violato le norme antitrust dell'Ue legando il suo servizio di annunci online Facebook Marketplace al suo social network personale Facebook e imponendo condizioni commerciali inique ad altri fornitori di servizi di annunci online. L'indagine della Commissione ha rilevato che Meta è dominante nel mercato dei social network personali, che è almeno ampio quanto lo Spazio economico europeo, nonché nei mercati nazionali della pubblicità display online sui social media.

In particolare, la Commissione ha rilevato che Meta ha abusato delle sue posizioni dominanti in violazione dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.Legando il suo servizio di annunci online Facebook Marketplace al suo social network personale Facebook. Ciò significa che tutti gli utenti di Facebook hanno automaticamente accesso e vengono regolarmente esposti a Facebook Marketplace, che lo vogliano o no. La Commissione ha scoperto che i concorrenti di Facebook Marketplace potrebbero essere esclusi poiché il legame conferisce a Facebook Marketplace un vantaggio di distribuzione sostanziale che i concorrenti non possono eguagliare. Imporre unilateralmente condizioni commerciali inique ad altri fornitori di servizi di annunci online che pubblicizzano sulle piattaforme di Meta, in particolare sui suoi popolarissimi social network Facebook e Instagram. Ciò consente a Meta di utilizzare i dati relativi agli annunci generati da altri inserzionisti a esclusivo vantaggio di Facebook Marketplace.

La Commissione ha ordinato a Meta di porre fine in modo efficace alla condotta e di astenersi dal ripetere la violazione o dall'adottare pratiche con un oggetto o un effetto equivalente in futuro. La multa di 797,72 milioni di euro è stata stabilita sulla base delle linee guida della Commissione del 2006 sulle multe. Nel definire l'importo della sanzione, la Commissione ha tenuto conto della durata e della gravità dell'infrazione, nonché del fatturato di Facebook Marketplace a cui si riferiscono le infrazioni e che pertanto definisce l'importo di base della sanzione. Inoltre, la Commissione ha considerato il fatturato totale di Meta, per garantire un deterrente sufficiente per un'azienda con risorse significative come quelle di Meta. A giugno 2021, la Commissione ha avviato un procedimento formale per possibile condotta anticoncorrenziale di Facebook. A dicembre 2022, la Commissione ha inviato a Meta una comunicazione degli addebiti, a cui Meta ha risposto a giugno 2023.