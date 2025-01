Meta sfonda oltre i 20 miliardi di utile, Microsoft brilla nei conti ma delude con il cloud Azure

Meta Platforms: ricavi record nel IV trimestre, ma guidance debole

Meta Platforms ha registrato una trimestrale superiore alle attese, con ricavi record, ma ha presentato una guidance debole. Nel quarto trimestre fiscale, gli utili per azione sono stati di 8,02 dollari, contro i 6,77 dollari del consensus, su 48,39 miliardi di dollari di ricavi, contro attese per 47,04 miliardi. I ricavi sono aumentati del 21%, grazie anche ai miglioramenti alla parte pubblicitaria dovuti all'uso dell'intelligenza artificiale. L'utile netto è stato di 20,8 miliardi, altro dato superiore alle attese. Il numero di utenti attivi è stato di 3,35 miliardi, sopra i 3,32 miliardi del consensus. Debole, però, l'outlook: i ricavi nel primo trimestre sono attesi tra i 39,5 e i 41,8 miliardi di dollari, con il consensus a 41,7 miliardi. Nell'after-hours, il titolo di Meta era in rialzo di quasi l'1%, subito dopo la pubblicazione della trimestrale.

Microsoft, utili e ricavi oltre le attese nel II trimestre

Trimestrale sopra le attese per Microsoft, ma la societa' di software ha registrato una crescita dei servizi cloud di Azure inferiore al consensus. Per questo, subito dopo la pubblicazione dei conti, il titolo di Microsoft e' arrivato a perdere il 5% nell'after-hours. Nel secondo trimestre fiscale, terminato il 31 dicembre, registrato un utile per azione di 3,23 dollari su ricavi di 69,63 miliardi di dollari, contro attese per 3,11 dollari su 68,78 miliardi. I ricavi sono cresciuti del 12,3% rispetto a un anno prima, il passo di crescita piu' lento dalla meta' del 2023. L'utile netto e' stato di 24,11 miliardi di dollari, in rialzo dai 21,87 miliardi dello stesso trimestre del 2023.

Il segmento Intelligent Cloud, che include Azure, ha registrato ricavi per 25,54 miliardi di dollari, in rialzo di circa il 19%, ma inferiore ai 25,83 miliardi del consensus. I ricavi da Azure e altri servizi cloud sono aumentati del 31%, dopo il +33% del trimestre precedente. Il segmento Productivity and Business Processes, che include Office e LinkedIn, ha registrato 29,44 miliardi di dollari di ricavi, in rialzo del 13,9% e oltre i 28,89 miliardi del consensus. L'unita' More Personal Computing, che include Windows, Bing, Surface e Xbox ha registrato 14,65 miliardi di ricavi, numeri piatti rispetto a un anno prima, ma superiori ai 14,29 miliardi del consensus.