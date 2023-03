Mfe rileva l'1,5% di Mediaset Espana da Vivendi e altri fondi

Mfe rileve l'1,5% di Mediaset Espana

Mfe ha sottoscritto cinque accordi per l’acquisto di azioni con alcuni azionisti di Mediaset España: con Vivendi per acquisire l’1,05% del capitale della società spagnola per 10.708.500 euro e con i fondi Burren Global Arbitrage Ucits, Burren Global Arbitrage Master Fund, Sinclair Capital e Prelude Opportunity per rilevare una quota dello 0,48% a un corrispettivo totale di 4.830.880 euro.

I venditori, che non si oppongono alla fusione della televisione spagnola in MediaforEurope, hanno deciso di disinvestire la propria partecipazione, in totale pari all’1,53%, in Mediaset Spagna e, pertanto, di vendere a Mfe le quote prima dell’assemblea della tv spagnola, in agenda domani 15 marzo, a un prezzo di 3,245 euro per azione, inferiore del 4% rispetto a 3,2687 euro previsto per il recesso dei soci che voteranno contro la fusione.