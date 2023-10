Microsoft rileva Activision per 69 mld, via libera dell'Antitrust Uk

Microsoft rileva Activision per 69 miliardi di dollari

Microsoft ha concluso la maxi acquisizione da 69 miliardi di dollari del colosso dei videogiochi Activision. Lo riporta il New York Times. Si tratta, come scrive Ansa, della più grande acquisizione di tecnologia di consumo da oltre 20 anni, quando AOL ha comprato Time Warner. L'Autorità garante della concorrenza nel Regno Unito ha dato il suo via libera alla maxi-acquisizione da quasi 70 miliardi di dollari del produttore di videogiochi Activision Blizzard da parte di Microsoft.

In una nota della Competition and Markets Authority (Cma) si legge che l'accordo rivisto dal gigante americano, dopo la rinuncia ad acquisire i diritti sul cloud detenuti da Activision e venduti invece allo sviluppatore di giochi francese Ubisoft Entertainment, garantisce "prezzi competitivi e servizi migliori".

Già il mese scorso l'authority aveva concluso che erano stati risolti i problemi normativi esistenti nella scalata multimiliardaria dopo la bocciatura del precedente accordo. I timori iniziali della Cma riguardavano la concorrenza nel settore in rapida crescita del cloud gaming, dove i giochi vengono acquistati virtualmente e gli utenti possono utilizzare una varietà di dispositivi e non solo la console.

"Abbiamo ora superato l'ultimo ostacolo normativo per chiudere questa acquisizione, che crediamo andrà a beneficio dei giocatori e dell'industria dei giochi in tutto il mondo", ha affermato il vice presidente di Microsoft Brad Smith commentando la decisione dell'autorità britannica.