MIDO 2024 al via lo show dell'occhiale

Il Presidente Giovanni Vitaloni inaugura l'edizione 2024 di MIDO con il suo ormai tradizionale discorso di apertura. Con queste parole dà il via a tre giornate che si preannunciano ricche e tutte da vivere tra i corridoi delle 8 aree espositive che costellano l'Universo Eyewear. Tema principale Frame the Future alla conferenza di presentazione introdotta da Arianna Aprile giornalista di LA7 con Giovanni Vitaloni Presidente MIDO, Lorraine Berton Presidente ANFAO Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici.Vi aspettano tre giorni dal 3 al 5 febbraio con incontri,scambi,business e idee: tre giorni in cui tutto il comparto si riunisce e si prepara a costruire insieme il futuro dell'intero settore! MIDO 2024 è imperdibile!"Tutti possiamo eccellere, ciascuno secondo i propri talenti e MIDO, da sempre, non fa che cercare modi sempre nuovi per farsi raccoglitore di eccellenza. Per questo non potete mancare!"

Servizio realizzato da Nick Zonna