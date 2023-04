Milano chiude a -0,3% con le banche ko: i mercati fiutano il "rischio paese"

A Piazza Affari brilla Eni: a pagare i risultati finanziari del primo trimestre

Settimana amara per Piazza Affari, così come per l'Europa: gli investitori monitorano gli interventi dei rappresentanti della Bce, mentre i listini pagano anche il dato del primo trimestre deludente per il Prodotto interno lordo dell'Eurozona. In particolare il listino milanese chiude in calo dello 0,30% a 27.077,44 punti. In diminuzione anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si muove sui 185 punti base. In forte calo anche il rendimento del titolo decennale, attorno al 4,20%. Il Ttf di Amsterdam stabile il prezzo del gas attorno ai 39 euro al megawattora. In crescita il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che aumentano di quasi l’1%.