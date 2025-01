Milly Carlucci festeggia il boom di ricavi e utili della società del marito Angelo Donati

Donati è azionista con il 98% della Donati spa che dal 1978 opera nell’ambito dell’edilizia, soprattutto nel settore delle opere pubbliche



Il prossimo 21 aprile Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, festeggerà le “nozze di rubino”, cioè dei 40 anni di matrimonio, con l’imprenditore Angelo Donati, classe 1948, sposato appunto nel 1985. Ma oltre alla sua recente conclusione con successo come conduttrice su Rai Uno della 19esima edizione di “Ballando con le stelle”, la nota showgirl potrà festeggiare anche la consistente crescita degli affari del marito.

Donati, infatti, è azionista con il 98% della Donati spa che dal 1978 opera nell’ambito dell’edilizia, soprattutto nel settore delle opere pubbliche. Ebbene il bilancio del 2023 della società, approvato da poco, s’è chiuso con un balzo dei ricavi anno su anno da 38,4 a 56 milioni di euro con un ebitda salito da 462mila euro a quasi 3 milioni e un ebit passato da 320mila euro a 2,7 milioni. L’utile finale è stato di 471mila euro (tutto accantonato e facendo salire così il patrimonio netto ad oltre 20 milioni) mentre l’equity asset ratio (che indica in che misura le immobilizzazioni finanziarie vengono finanziate con risorse dell’azienda) è migliorato da 4,82 a 5,89.

Va sottolineato che i risultati della Donati sono tanto più significativa quanto più il settore dell’edilizia pubblica vive, come scritto nella relazione sulla gestione, “una concorrenza esasperata che ha determinato un pesante ribasso dei prezzi praticati, talvolta al di sotto dei costi di produzione”. L’azienda, comunque, lo scorso anno ha chiuso la controllata Donati Immobiliare USA per le non profittevoli condizioni del mercato americano.



