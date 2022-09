Moda, Della Valle lancia il modello francese: "Creare un consorzio tra marchi"

Moda, Della Valle- Ruffini: "Bisogna mettersi insieme e fare sistema"

Non un polo italiano del lusso, bensì la creazione di un “consorzio tra grandi marchi”, una sorta di tavolo in cui scambiarsi idee e consigli, per trovare sinergie su temi differenti, a partire dalla distribuzione.

Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo Tod's dal palco del Luxury and Fashion Talk di Rcs Academy lancia la sua idea di innovazione. "Mettere insieme cinque o sei marchi italiani per decidere un po' di cose insieme potrebbe essere utile, come se fosse un consorzio tra di noi, con una persona che ci coordina. Ci si potrebbe incontrare una volta al mese, ci si scambia idee, può essere una cosa possibile", ha affermato Della Valle. Per il patron di Tod's il tavolo non solo è ''fattibile'' e ''non impegnativo'' ma potrebbe essere anche "produttivo".

I francesi, ha sottolineato Della Valle, "sono dei finanzieri e dei finanziari che hanno costruito queste cose. In Italia gli esempi migliori sono di aziende in cui il proprietario è quasi sempre lo stilista, quindi cambia il meccanismo di come si ragiona, delle gelosie che esistono in questo mestiere…non mi soffermerei a pensare a un polo italiano ma tenterei di vedere se si può fare qualcosa di diverso".

Sulla stessa scia anche il presidente e amministratore delegato Remo Ruffini che evidenzia l'importanza di "fare sinergia". ci sono "tante materie, come la sostenibilità, su cui da solo puoi fare ben poco. E il sistema sarebbe di grande aiuto per tutti". Sicuramente "abbiamo tutti un buon rapporto e ci confrontiamo", aggiunge Ruffini, citando anche Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente di Otb. Ma, precisa, “fare sistema è un'altra cosa". In questo "i francesi sono in qualche modo più bravi di noi".