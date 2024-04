Moncler brilla nel primo trimestre: ricavi a 818 mln trainati dalla Cina

Le vendite di Moncler aumentano del 16% nel primo trimestre, grazie alla Cina

Moncler ha archiviato il I trimestre del 2024 con ricavi consolidati pari a 818 milioni di euro, in crescita del 16% a cambi costanti (+13% a cambi correnti). I risultati - spiega il gruppo in una nota - sono guidati dalla crescita del 20% dei ricavi Moncler che si attestano a 705 milioni (+17% a cambi correnti). Il marchio Moncler ha segnato ricavi per 705 milioni (+20% a cambi costanti, +17% a cambi correnti), con il canale distributivo direct to consumer (Dtc) in crescita del 26% a cambi costanti e una forte performance in Asia (+26%), trainata dalla continua e solida domanda in Cina, oltre che da una crescita molto sostenuta in Giappone e Corea. Il marchio nell'area Emea ha messo a segno un +15% a/a grazie sia alla domanda locale sia all'accelerazione negli acquisti da parte dei turisti; le Americhe hanno registrato un +14%, con un trend in miglioramento rispetto al trimestre precedente.

Il brand Stone Island registra ricavi pari a 113 milioni (-5% a/a a cambi costanti e -7% a cambi correnti). Il canale Dtc ha segnato un +31% a cambi costanti, con il contributo positivo di tutte le regioni, in accelerazione rispetto al trimestre precedente. Il canale wholesale e' stato impattato da trend di mercato sfidanti e dal rigoroso controllo sui volumi adottato al fine di continuare a migliorare la qualita' della rete distributiva.

"Il nostro Gruppo ha ottenuto risultati eccellenti nel primo trimestre dell'anno - commenta nella nota il presidente e ad Remo Ruffini - sono particolarmente soddisfatto della forte crescita a doppia cifra ottenuta nel canale DTC da entrambi i nostri marchi. Ma sono ancora piu' orgoglioso delle brand experience distintive a cui abbiamo dato vita negli ultimi mesi che hanno ulteriormente rafforzato il legame con le nostre community".

E ancora: "A St. Moritz abbiamo coinvolto persone da tutto il mondo nell'universo di Moncler Grenoble, combinando stile e performance, e valorizzando ulteriormente l'autenticita' di questa dimensione unica del marchio. Nello stesso periodo, Stone Island ha presentato il suo nuovo brand manifesto, The Compass Inside, con un evento speciale a Milano, e ha lanciato una nuova campagna globale che ha visto tra i protagonisti alcuni rappresentanti della sua community. Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti nel primo trimestre dell'anno e certo del forte potenziale dei nostri marchi. Al tempo stesso sono consapevole che ci troviamo di fronte ad uno scenario macroeconomico ancora volatile e a trend di normalizzazione nel nostro settore, che ci richiedono di restare prudenti e sempre reattivi alla luce di queste continue incertezze".