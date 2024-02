Moncler brilla nel 2023: ricavi vicini a 3 mld, in crescita del 17%

Moncler, nel 2023 ricavi vicini a 3 mld (+17%), utile netto a 611,9 mln

Il marchio Moncler nel quarto trimestre il gruppo ha registrato una solida crescita a doppia cifra (+17% a cambi costanti anno su anno), guidata dalla forza del canale distributivo Direct-to-Consumer (Dtc), in crescita del 20% a cambi costanti, in accelerazione sequenziale rispetto al terzo trimestre. La crescita è migliorata in tutte le regioni rispetto al trimestre precedente.

Per quanto riguarda i ricavi di Stone Island nell'anno si sono attestati a 411,1 milioni nel 2023, in crescita del 4% a cambi costanti (+2% a cambi correnti) rispetto ai 401,1 milioni nel 2022. Nel quarto trimestre i ricavi di Stone Island sono risultati in aumento del 7% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, guidato dalla solida crescita a doppia cifra del canale Dtc (+16% a cambi costanti anno su anno).

L'Ebit di gruppo si è attestato a 893,8 milioni di euro nel 2023 rispetto ai 774,5 milioni nell'anno precedente. L'incidenza sui ricavi è del 30% rispetto a 29,8% nel 2022. La posizione finanziaria netta di gruppo è pari a 1.033,7 milioni di cassa netta (818,2 milioni al 31 dicembre 2022), dopo il pagamento di 303,4 milioni di dividendi. Al 31 dicembre 2023, le lease liabilities erano pari a 805,2 milioni (837,4 milioni al 31 dicembre 2022).

Moncler, Ruffini: "Continueremo a investire in organizzazione e nostri marchi"

"Guardando al futuro, il viaggio prosegue. In Moncler, continueremo a rafforzare le tre dimensioni del nostro marchio - Collection, Genius e Grenoble - mantenendo una connessione costante con le community esistenti e raggiungendone di nuove. Nel frattempo, Stone Island inizia un nuovo capitolo, pronta ad esprimere il suo pieno potenziale attraverso una strategia di brand engagement e di posizionamento del marchio altamente distintiva che abbiamo recentemente lanciato". Lo afferma Remo Ruffini, presidente e ad di Moncler, commentando i risultati ottenuti dal gruppo nel 2023.

"Il contesto in cui operiamo rimane complesso e imprevedibile - osserva Ruffini -. Lo affronteremo rimanendo vigili, forti della nostra agilità e reattività. Allo stesso tempo, continueremo ad investire nella nostra organizzazione, nei nostri marchi e nel talento eccezionale all’interno del nostro Gruppo, con una visione di lungo termine e spingendoci verso vette sempre più alte".

“Il 2023 ha scandito il decimo anniversario dalla nostra quotazione alla Borsa di Milano. Oggi sono molto orgoglioso di celebrare questo importante traguardo con risultati record per il Gruppo: 2,98 miliardi di euro di ricavi, Ebit di 894 milioni di euro, e oltre 1 miliardo di euro di cassa netta". Così Remo Ruffini, presidente e ad di Moncler, commentando i risultati ottenuti dal gruppo nel 2023.

"Questi risultati finanziari sono ben più di semplici numeri - sottolinea Ruffini - sono la testimonianza di un decennio di pensiero al di fuori delle convenzioni, di una continua ricerca dell'eccellenza di prodotto, di un rapporto costante e diretto con il cliente, e di una strategia di brand senza compromessi che continua a guidare il nostro Gruppo e ad ispirare le nostre persone".

Moncler, proposto dividendo di 1,15 euro per azione

Il cda di Moncler ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti il pagamento di un dividendo, relativo all’esercizio 2023, pari 1,15 euro per azione ordinaria. Tenuto conto delle azioni emesse al netto delle azioni proprie alla data attuale, ciò equivale a una distribuzione di 310,7 milioni di euro, con un payout ratio del 51% sull’utile netto consolidato. La data di pagamento del dividendo è il 22 maggio prossimo (data stacco cedola 20 maggio e record date 21 maggio).