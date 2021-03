Moncler, Ruffini vende il 3,2% con collocamento accelerato

Ruffini Partecipazioni ha in corso la cessione di 8.200.000 azioni ordinarie di Moncler, pari a circa il 3,2% del capitale sociale della societa'. L'offerta - si legge in una nota - fa seguito a quanto comunicato in data 23 febbraio 2021 da Ruffini Partecipazioni Holding srl nel contesto dell'operazione di aggregazione di Sportswear Company, societa' titolare del marchio Stone Island, in Moncler. La cessione di azioni sara' realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.

Ai valori di Borsa segnati in chiusura di seduta da Moncler, 50,32 euro per azione, il pacchetto in vendita ha un controvalore di circa 412 milioni di euro. Nell'operazione di collocamento in corso Bank of America e Morgan Stanley agiscono in qualita' di joint bookrunner, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici agisce in qualita' di legal counsel italiano di Ruffini Partecipazioni, White & Case LLP agisce in qualita' di legal cousel inglese e statunitense di Ruffini partecipazioni. Il venditore ha sottoscritto, in linea con la prassi di mercato, un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Moncler per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell'Offerta.

Durante tale periodo di lock-up, Ruffini non potra' porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Moncler senza il previo consenso dei joint bookrunner salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato e al di fuori delle operazioni contemplate in esecuzione dell'operazione.