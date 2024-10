Mondadori Media acquisisce "Fatto in casa da Benedetta". Alla casalinga creatrice del brand 6,9 milioni di euro

Mondadori Media mette "Fatto in casa da Benedetta nel menù". Nuova acquisizione nel food dopo GialloZafferano

Chi ha detto che sfornando ricette e piatti (semplici) nella cucina di casa non si possa diventare miliardari. Benedetta Rossi dalle Marche ha conquistato milioni 17 milioni di follower con 4 milioni di utenti unici al mese, grazie ai quali ha convinto Mondadori Media a valutare il suo business (gli asset social e la library dei contenuti) 13,5 milioni di euro.

L'accordo annunciato a luglio è stato perfezionato con l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Fatto in Casa da Benedetta (già Waimea), titolare di tutti diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’immagine della "casalinga" marchigiana che, con il Marito Marco Gentili è passata all'incasso.

Il prezzo dell’acquisizione per il controllo, infatti è stato corrisposto interamente per cassa, ed è stato pari a 6,9 milioni di euro e riflettendo per l'appunto l'enterprise value già menzionato per il 100% della società. Benedetta e il marito (tramite Maui Media) manterranno comunque una partecipazione pari al 49% della società e la carica di amministratori esecutivi.

Con questa acquisizione, recita un comunicato, "Mondadori Media rafforza, quindi, in modo sinergico e integrato, il proprio posizionamento nel settore multimediale del food e cooking nel quale già opera con GialloZafferano, il food media brand più seguito in Italia, e Zenzero la talent agency che gestisce i creator del settore".

Il gruppo sui social media nel food, può ora contare su un’audience complessiva di oltre 87 milioni di follower appassionati di cucina, raggiunti in modo congiunto da Benedetta Rossi e GialloZafferano a livello globale.

“La nostra previsione è di chiudere l’anno con un fatturato pubblicitario pari a 80 milioni di euro - ha recentemente spiegato Andrea Santagata ad di Mondadori Media- L’obiettivo sarà da un lato consolidare la nostra leadership sul mercato italiano e accelerare l'espansione internazionale portando all'estero anche il brand di Benedetta Rossi”. Sempre che la crescita ripiena e i cavallucci marchigiani riescano a varcare i confini del Bel Paese.