Moschino riapre lo store a Londra e presenta il nuovo concept

Moschino riapre a Londra e presenta il nuovo concept ... lo stesso inaugurato nella boutique milanese

Dopo lo scioccante divorzio dallo stilista Jeremy Scott, il brand di lusso ha inaugurato lo scorso 5 aprile il flagship nella capitale inglese, dopo una ristrutturazione completa in linea con la nuova idea di brand svelata nella boutique milanese di via della Spiga 26.

La boutique di 180 metri quadri con quattro ampie vetrine si trova nel quartiere di Mayfair, in Conduit Street 28-29, tra New Bond Street e Regent Street, nella più prestigiosa destinazione di shopping londinese.

Le linee di abbigliamento femminile e maschile e gli accessori firmati Moschino sono esposti all’interno di uno spazio che esalta il fascino barocco della casa di moda attraverso una serie di audaci elementi decorativi. Lo store, inoltre, è stato realizzato con materiali d’eccellenza, sofisticate combinazioni di colore e arredi su misura: i motivi geometrici sul pavimento comprendono grafiche a scacchiera e accostano il marmo Botticino ad una pietra color verde foresta proveniente dal Brasile. Colonne romane e capitelli in maxi-scala fungono sia da allestimenti per i prodotti sia da sedute.

Il negozio contiene anche un omaggio alla storia del brand con una reinterpretazione di tavoli originariamente concepiti dal fondatore Franco Moschino per il suo studio, ora utilizzati per esporre gli accessori più preziosi.

Moschino sta attraversando una fase di transizione iniziata proprio a marzo con la separazione dal suo direttore creativo dal 2013, e proseguita con l’addio consensuale del direttore generale Stefano Secchi.