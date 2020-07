Borsa Italiana, BTP Futura : oltre 6 mld raccolti per ripresa post-Covid 19

Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of Equity, Funds & Fixed Income, Secondary Markets, Borsa Italiana: “Borsa Italiana si conferma un’infrastruttura strategica per le politiche destinate al sostegno dell’economia italiana”

Pietro Poletto, Global Head of Fixed Income Products and Co-Head of Equity, Funds & Fixed Income, Secondary Markets, di Borsa Italiana, ha commentato: “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concluso un’altra operazione di raccolta di grande successo grazie al mercato MOT. Borsa Italiana si conferma un’infrastruttura strategica per le politiche destinate al sostegno dell’economia italiana. La risposta dei risparmiatori al collocamento dei BTP Futura, dopo quella data a BTP Italia 2020, è un segnale di grande fiducia e sostegno a iniziative di mercato per la ripresa economica del Paese a seguito dell’emergenza da Covid-19”. Il collocamento sul MOT di Borsa Italiana del nuovo BTP Futura a 10 anni, interamente dedicato al segmento retail, ideato per finanziare gli interventi per la ripresa del Paese, ha registrato un buon numero di adesioni.

Nel periodo della quotazione, dal 6 al 10 luglio 2020, sono stati sottoscritti oltre 174 mila contratti, per una raccolta complessiva di oltre 6 miliardi di euro.